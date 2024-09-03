اصابة "حلاق" الكتيبة الإسبانية في" اليونيفيل " بقنص معاد على طريق آبل القمح

تعرض المواطن ن.م. من بلدة ابل السقي وهو متعاقد مع الكتيبة الإسبانية في اليونيفيل كحلاق، إلى إصابة في خاصرته جراء تعرضه لقنص من قبل العدو الاسرائيلي على طريق آبل القمح محلة باب ثنية، بينما كان متوجها إلى عمله.



وافادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن ن.م. اعتاد ان ينتظر في تلك النقطة دورية من الكتيبة الإسبانية لاصطحابه إلى مركز عمله في مركز اليونيفيل قبالة مستعمرة المطلة.



وقد نقل على الفور إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.