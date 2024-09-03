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المفتي دريان بحث مع الصادق والحوت في الاوضاع العامّة
أخبار لبنان
2024-09-03 | 07:03
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المفتي دريان بحث مع الصادق والحوت في الاوضاع العامّة
اعتبر النائب عماد الحوت خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ان :"نؤكد بشكل مشترك على مجموعة أولويات في هذه المرحلة. الأولوية الأولى هي انتخاب رئيس للجمهورية حتى يبدأ إعادة انتظام عمل المؤسسات وانتظام عمل البلد".
وقال :"النقطة الثانية، هي ضرورة توجيه رسالة موحدة للعدو الإسرائيلي والخروج من المتباينات الإعلامية حتى لو اختلفنا بطريقة حماية البلد، ينبغي أن تبقى الرسالة للعدو الإسرائيلي موحدة.
النقطة الثالثة، هي ضرورة تأمين صمود الناس في هذه الفترة الصعبة والحرجة.
النقطة الرابعة، هي ضرورة التخفيف والخروج من الخطابات التي تشحن النفوس سواء على المستوى الطائفي أو المذهبي أو غير ذلك. المرحلة صعبة جدا لا شك، لكن إن شاء الله بتضامن اللبنانيين وبحضور قيادات واعية مثل صاحب السماحة نتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله ويخرج لبنان منها سليما معافى".
الصادق
وقال النائب وضاح الصادق خلال لقائه دريان :"نقوم بمحاولات عدة لإيجاد الحلول خاصة على المستوى الاجتماعي والتنموي والحياة اليومية للمواطنين. ومن أهم المواضيع التي تعاني منها بيروت اليوم هو موضوع الكهرباء، فالكهرباء غائبة عن معظم مناطق بيروت منذ شهرين وأكثر، التغذية فيها تعادل صفر ساعة كهرباء، ونتحمل 100 جميلة من وزارة الطاقة والسلطة في الحكومة وغيرها بأن الكهرباء ستعود من 4 - 5 ساعات".
وأضاف :" بالنسبة لنا، نحن فقدنا كل الثقة بأي إمكانية أن المستلمين لزمام الأمور في هذه الدولة أن يتمكنوا من ارجاع الكهرباء على لبنان. وقد اطلعنا سماحته على الأرقام في السوق السوداء في لبنان والتي تتجاوز 7 مليار دولار وتمنع أي خطة للكهرباء لأنه يوجد مافيات تتحكم بالقرار، وبالنسبة لي كنائب عن بيروت قدمت اقتراح قانون لمجلس النواب يعطي بلدية بيروت بالشراكة مع شركة الكهرباء حق استدراج عروض لإنتاج الكهرباء فقط على مستوى العاصمة بيروت، آملين أن يتحول هذا الأمر على كل لبنان".
وتابع :"اطلعنا سماحته على التفاصيل، وكانت جولة عند سماحته لا بد منها في إطار جولتي على الجمعيات في بيروت ومستقبلا لنواب بيروت لاطلاعهم على هذه التفاصيل".
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