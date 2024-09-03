الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشاعر والأديب جورج شكّور في ذمة الله

أخبار لبنان
2024-09-03 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشاعر والأديب جورج شكّور في ذمة الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الشاعر والأديب جورج شكّور في ذمة الله

 غيّب الموت الشاعر والاديب جورج شكور اليوم، ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الرابعة من بعد ظهر غد الأربعاء في كنيسة سيدة النياح - شيخان قضاء جبيل.

 أطلّ جورج شكّور على الحياة من قرية شيخان الجُبيليّة التي تعرف بقرية المئتي كتاب، تَخَرَّجَ شكّور في جامعة القدّيس يوسف حامِلًا شهادة ليسانس في الأدب العربيّ وتاريخ الحضارة.

دَرَّسَ الأدب العربيّ في كُبْرَيات الثّانويّات والجامعات وفي معهد القضاء اللبناني، تزوّج من دولّي حبيب وله ثلاثة أولاد: غسّان، لواء وهالا.

شارك في لجان امتحانات البكالوريا اللّبنانيّة لسنواتٍ طوال، وكان عضوًا في المجلس الثقافيّ لبلاد جبيل و في اتّحاد الكُتّاب اللّبنانيّين.

منح الميدالية الذهبية الكبرى، له دواوين شعر منها: "وحدها القمر" وقد كتبَ مقدّمته "الأخطل الصغير" الذي اعتبر "شكّور" شاعِرَه المفضّل بين الشّعراء الشّباب.

 عُرِف شكّور بشاعر "الجماليا" ومن ثَمَّ بشاعر الملاحم الأربعة: "ملحمة المسيح، الرّسول، الإمام علي والحسين"، كتبَ المطران جورج خضر مقدمة "ملحمة الإمام علي" التي قال فيها: "شكّور بَلَغَ في هذه الملحمة ذروةَ نتاجهِ من إبداع ، من دواوينه: "كلمات للحلوين"، "مِرْآة ميرا"، "عَنْهم وعنّي"، "ذَهَبُ الغزل"، "وَحْي من الوحي"...

كما صدرت له سلسلة كتب مدرسيّة في اللّغة والأدب بالاشتراك مع نخبة من الأساتذة، مَثَّلَ جورج شكّور لبنان في مهرجانات شعريّة كبيرة في لبنان وسوريا ومصر والإمارات العربية والكويت والعراق والأردن والسّودان وإسبانيا وإيران.

 لَحَّنَ له كبار الفنّانين منهم وديع الصّافي، روميو لحّود، الياس الرحباني، إيلي شويري، غنّت له سلوى القطريب أغاني عدّة أبرزها: "قالولي العيد بعيوني".

 كُتِبَتْ عنه مقالات ودراسات ماجيستير ودكتوراه في لبنان والخارج. وقد دُرِّسَتْ نصوصه في العديد من المدارس والجامعات، إمتاز بأنّه لغويّ متمكّن وشاعرٌ لبنانيّ أصيل شَقَّ طريقه بذاته غيرَ مُعْتمِدٍ على تَيّار سياسيّ أو حزب أو طائفة ولم يُنكّس جبينه إلّا لربّه ولبنان.
 
 

أخبار لبنان

والأديب

شكّور

LBCI التالي
إحباط محاولة فرار من سجن البترون وضبط ممنوعات (صور)
المفتي دريان بحث مع الصادق والحوت في الاوضاع العامّة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-14

في جلسة مجلس الوزراء... المرتضى طالب بتوجيه طلب إلى السلطات الفرنسيّة لإطلاق جورج عبدالله

LBCI
فنّ
09:49

"اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"... أحلام تواصل نفي شائعات الانفصال على طريقتها

LBCI
أخبار لبنان
05:30

تكريمان لجورج كتانة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحادي عشر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

LBCI
منوعات
2024-09-02

وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:39

مخزومي مثنيًا على خطوة القضاء في قضية رياض سلامة: نؤكد ضرورة عدم التدخل في القضاء وعدم التعدي على إستقلاليته

LBCI
أخبار دولية
14:00

الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:44

العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
07:00

بعد صراع طويل مع المرض... الموت يغيّب المخرج إيلي سعادة

LBCI
فنّ
2024-09-01

جينيفر لوبيز تكسر صمتها بعد طلاقها بملابس سباحة مثيرة ورسالة خفية وهذا ما تضمنته! (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:46

كراكاس تعتبر مصادرة واشنطن طائرة مادورو عمل "قرصنة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:04

التغير المناخي يغير السياحة العالمية

LBCI
أخبار دولية
14:00

الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير

LBCI
أخبار دولية
13:57

تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة

LBCI
أخبار دولية
13:54

دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي

LBCI
أخبار دولية
13:49

ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها

LBCI
أخبار لبنان
13:42

رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:14

مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان

LBCI
فنّ
08:40

بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)

LBCI
فنّ
06:11

على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)

LBCI
خبر عاجل
09:16

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة

LBCI
أمن وقضاء
08:18

توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:44

العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
09:17

مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More