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ارديل أعلنت اصابة متعاقد مع "اليونيفيل" كان في طريقه لتقديم خدمات للكتيبة الإسبانية

أخبار لبنان
2024-09-03 | 09:14
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ارديل أعلنت اصابة متعاقد مع &quot;اليونيفيل&quot; كان في طريقه لتقديم خدمات للكتيبة الإسبانية
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ارديل أعلنت اصابة متعاقد مع "اليونيفيل" كان في طريقه لتقديم خدمات للكتيبة الإسبانية

أعلنت نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الاعلامي كانديس ارديل في بيان انه "في وقت سابق من اليوم، أصيب أحد المتعاقدين بينما كان في طريقه لتقديم خدمات للكتيبة الإسبانية التابعة لليونيفيل بطلقات نارية بالقرب من سردا، وقام حفظة السلام بنقله إلى المستشفى".

وقالت "هذه الحادثة هي الثانية في يومين التي يتعرض فيها أحد المتعاقدين الذين يدعمون حفظة السلام التابعين لليونيفيل لهجوم. بالأمس أيضا، وفي نفس المنطقة، سقطت نيران من جنوب الموقع بالقرب من دورية إسبانية كانت تعبر المكان، مما تسبب في إصابة الآلية بالحجارة المتطايرة".

واضافت آرديل: "إننا نلفت انتباه الأطراف مرة أخرى إلى التكلفة البشرية الهائلة التي يتكبدها المدنيون في جنوب لبنان نتيجة لهذه التبادلات لإطلاق النار، بما في ذلك أولئك الذين يدعمون الرجال والنساء العاملين من أجل السلام. يجب أن تتوقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين. ويجب أن تتوقف الهجمات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة جنود حفظ السلام على أداء عملهم المهم بموجب القرار 1701. ويجب أن تتوقف أعمال العنف التي يعاني منها جنوب لبنان وشمال إسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول".

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