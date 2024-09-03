رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه

اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار درس ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة واستمع الى افادته واعطى اشارة بتوقيفه، مشيرا الى أن هذا مسار كل ملف قضائي.



ولفت خوري في حديث للـLBCI، الى أن مدّعي عام التمييز لا يدّعي انما يحيل الى النيابة العامة الاستئنافية التي بدورها تدّعي وتضع الملف المرجع المختص وهو قاضي التحقيق الاول.