مخزومي مثنيًا على خطوة القضاء في قضية رياض سلامة: نؤكد ضرورة عدم التدخل في القضاء وعدم التعدي على إستقلاليته

اثنى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيان على خطوة القضاء، إذ أخذ قضية رياض سلامة بقوة وشجاعة مشهودتين بعد قراره توقيف رياض سلامة واصبحت هذه القضية بين يديه. وقال: "إذ نضع ثقتنا بالقضاء، نذكر بأننا كنا قد اثرنا هذه القضبة مرتين وفي مساءلتين وجهناهما الى حكومة نجيب ميقاتي وقبل أن تتحول إلى تصريف الأعمال".



وأضاف البيان: "لكن هذه الحكومة لم تقم بواحباتها، حتى أنها لم تقدم لنا مسوغًا واحدًا يجعلها مترددة في تحمل مسؤولياتها حيال مقدرات اللبنانيين المالية".



وأشار إلى أنه "الآن، وبعد ان اخذ القضاء بيده هذه القضية المهمة، نرجو بل نؤكد ضرورة عدم التدخل بالقضاء وعدم التعدي على استقلاليته وترك المحاسبة في يد، نعتبرها أمينة على حقوق الناس واموال المودعين".