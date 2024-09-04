خطوة جدية نحو العدالة ورفع الحماية السياسية عن المتورطين بالهدر وسرقة المال العام
تجدد: توقيف سلامة يجب أن يكون البداية لمحاكمة جميع الفاسدين واستقلالية القضاء
على رئاسة المجلس النيابي الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس بدورات مفتوحة
صدر عن كتلة تجدد البيان الآتي:
تعتبر الكتلة أن توقيف… pic.twitter.com/8lKWdWCbWb
— Kutlat Tajadod (@kutlattajadod) September 4, 2024
خطوة جدية نحو العدالة ورفع الحماية السياسية عن المتورطين بالهدر وسرقة المال العام
تجدد: توقيف سلامة يجب أن يكون البداية لمحاكمة جميع الفاسدين واستقلالية القضاء
على رئاسة المجلس النيابي الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس بدورات مفتوحة
صدر عن كتلة تجدد البيان الآتي:
تعتبر الكتلة أن توقيف… pic.twitter.com/8lKWdWCbWb