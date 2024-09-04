دار الفتوى: المولد النبوي الشريف في 15 الجاري

أعلنت دار الفتوى ان المولد النبوي الشريف يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446هـ - الموافق 15 أيلول 2024م.



وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان" اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بهذه المناسبة الطيبة والمباركة التي تعزز أواصر الأخوة والرحمة والمحبة والقيم الأخلاقية التي تحلى بها سيدنا محمد صل الله عليه ودعا اليها "، سائلا الله عز وجل أن" يعم الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة".

