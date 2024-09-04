مصلحة الاقتصاد جنوبًا : 4 محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات مخالفين في طورا وكفرجرة

سطرت مصلحة الاقتصاد، في محافظة لبنان الجنوبيّ، في القرى الجنوبية، أربعة محاضر ضبط بحق أصحاب مولّدات خالفوا التسعيرة الرسمية للكيلواط، في بلدتي طورا، قضاء صور، وكفرجرة، قضاء جزين.



وقام البعض منهم بإعطاء فواتير وهمية للمشتركين وفرض حد أدنى لقيمتها بلغت 70 دولار.