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بيرم يعلن وزارة العمل وزارة رقمية... إنجاز لم يكلّف الدولة ليرة واحدة

أخبار لبنان
2024-09-04 | 06:08
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بيرم يعلن وزارة العمل وزارة رقمية... إنجاز لم يكلّف الدولة ليرة واحدة
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بيرم يعلن وزارة العمل وزارة رقمية... إنجاز لم يكلّف الدولة ليرة واحدة

أعلن وزير العمل، في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، تحوّل الوزارة رقمية بنسبة 90 في المئة.

وعرض، في مؤتمر صحافيّ، الخدمات الالكترونية في وزارة العمل، ضمن الخطة الثلاثية في الحوكمة والتحوّل الرقميّ 2022- 2025 التي كان أقرها مجلس الوزراء.

وأوضح أنّ هذه الخطة وافق عليها مجلس الوزراء بشكل مباشر، في أيّار 2022 وهي تغطي حتى العام 2025.

وأعلن أنّ الخطة طُبقت بنسبة تزيد عن الـ90 في المئة في غضون أقل من سنة.

ونوّه بيرم بالفريق التقنيّ في الوزارة، الذي زوده بأفكار تتعلق بخطة التحوّل الرقميّ، "لأن التحوّل الرقميّ يضمن الشفافية وحقوق المواطن، ويوفر الوقت ويجعلنا نتأقلم مع التطور في العالم".

ولفت إلى أنّ أهمية الخطة تكمن في وجود الشفافية، إذ يستطيع المواطن متابعة معاملته من أيّ مكان تحت عنوان "حقك بيوصلك".

وقال: "لقد حاولنا القيام بعمل غير مرتبط بشخص الوزير كما جرت عليه العادة بنسبة كبيرة، نحن قمنا بعمل مؤسساتي لادارة مستدامة، لأنّ الشخص يذهب والادارة تستمر."

وأشار بيرم إلى أنّ الوزارة وضعت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامج "حقوقي" وزار المنصة إلى الآن اكثر من 36 الف مواطن لمعرفة الحقوق في العمل.

وأكّد أنّ الوزارة هي لخدمة المواطن بكونه مواطنًا لبنانيًا صرفًا بعيدًا من أيّ انتماء مذهبيّ ومناطقيّ وسياسيّ وحزبيّ.

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