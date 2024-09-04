المطارنة الموارنة: للالتزام بمضمون الدستور في ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي

جدّد المطارنة الموارنة دعوتهم المجلس النيابي، رئاسةً وكتلاً ومستقلين، إلى الالتزام بمضمون الدستور اللبناني في ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي، والمُسارَعة إلى انتخابِ رئيسٍ جديد للدولة بعيدًا عن السجالات السياسية والاجتهادات المُستغرَبة والتي لا جدوى منها إلا مزيد من تقهقر الأوضاع العامة وسط غياب الحكم المطلوب لإدارة البلاد.



وشجب الأباء مسألة إثارة الإحصاءات السكّانيّة والإحصاء الأخضر في لبنان بقصد إحداث تغييرات في النظام والشراكة في الحكم، وذلك حفاظًا على هويّة لبنان كبلد التوافق والعيش المشترك وحمايةً للميثاقيّة التي كانت في أساس قيام لبنان واستقلاله.



وفي ما خصّ العام الدراسي الجديد، شدد المطارنة على أنه في ظلّ الظروف الإقتصاديّة الضاغطة على مقاربة استحقاق تحديد الأقساط المدرسيّة والجامعيّة في جوٍّ من الحوار الشفاف والمسؤول بين مكوّنات العائلة التربويّة بعيدًا عن الخطابات التحريضيّة المتشنّجة بما يحفظ التربية في منأى عن الإضطرابات والتعطيل.



وفي سياق آخر، استمع الآباء الى عرض مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود عن واقع الزراعة في لبنان، وأكدوا على ضرورة تشجيع الأسواق الخارجية على استهلاك المنتجات اللبنانية والصناعات الزراعية والنبيذ لأن ذلك يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.