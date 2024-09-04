هيومن رايتس ووتش تتهم لبنان وقبرص بإجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، الجيش اللبناني والسلطات القبرصية بالعمل معا لمنع اللاجئين السوريين من بلوغ أوروبا، ومن ثم ترحيلهم "ليواجهوا الخطر" في سوريا.



وقالت المنظمة في بيان، إن الجيش اللبناني اعترض لاجئين سوريين يحاولون الفرار من البلاد بالقوارب، وأرجعهم و"طردهم فورا إلى سوريا".



وبالتزامن مع ذلك، ذكرت المنظمة أن خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية الأخرى أعادت "السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص، إلى لبنان، من دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا".



وأشار الى أن "الجيش اللبناني طرد العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور".



وحصل لبنان في أيار على مساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار دولار من أجل ضبط حدوده البحرية والبرية، على وقع تدفق قوارب اللاجئين من لبنان الى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.



وقالت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش نادية هاردمان: "ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة".



وأضافت: "تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".

