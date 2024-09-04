قائد الجيش وقّع اتفاقية تعاون مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في لبنان Simone Aechlimann مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون بين الطرفَين. ووقّع قائد الجيش مع رئيسة البعثة اتفاقية تعاون تتضمن تقديم دعم فني وتقني في مجال جمع عينات الحمض النووي وحفظها.