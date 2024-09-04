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"الخارجية" تتضامن مع مصر: اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي نضعها في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة
أخبار لبنان
2024-09-04 | 09:11
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"الخارجية" تتضامن مع مصر: اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي نضعها في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودانت اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي لها بخصوص معبر فيلادلفيا، واضعة هذه الاتهامات في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة.
وعبرت الوزارة في بيان، عن "تقديرها القوي للجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لخفض التصعيد في المنطقة وللدور الفاعل والبناء الذي تضطلع به مع قطر والولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وأعربت الوزارة عن تثمينها للمواقف المصرية التاريخية الداعمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مثنية على مساعيها الصادقة والمستمرة لتجنيب لبنان والمنطقة حربا مدمرة واسعة النطاق.
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