بحثٌ في ملف النازحين السوريين...بين سفير بلجيكا وعلامة

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، سفير بلجيكا في لبنان أرناوت باولس.



وأثنى على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين ومواقف بلجيكا الداعمة للبنان".



ووضع علامة باولس في كيفية عمل اللجنة والزيارات الميدانية التي تقوم بها واطلعه على لقاءات وفد اللجنة في البرلمان الأوروبي في آذار الماضي ومناقشتها ملف النازحين السوريين، لافتا الى "ان اللجنة ستتابع هذه المهمة حيث ستزور بروكسيل في نهاية تشرين الاول المقبل".



وأكد باولس "وقوف بلجيكا إلى جانب لبنان في هذا الملف و استعدادها للمساعدة في تنسيق زيارة إلى البرلمان البلجيكي الجديد".



وعرض الجانبان ملف الانتخابات الرئاسية وتطرقا الى الوضع الأمني في لبنان وخصوصا ما يجري في الـجنوب.

