"أوبتيموم إنفست": نتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية

أعلنت شركة "أوبتيموم إنفست" أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية وأنها قدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا.



وأكدت الشركة ردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي ذكرت شركة "أوبتيموم إنفست" في ما يتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تلتزامها الكامل، التعاون مع السلطات القضائية في تحقيقاتها.



وقالت في بيان: "نود أن نؤكد أن كل التعاملات بين أوبتيموم إنفست ومصرف لبنان تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وقد تم تأكيد ذلك من خلال تقرير تدقيق جنائي أجرته شركة Kroll Associates U.K Limited، الذي أنجز في عام 2023".



واضافت: "خلص تقرير التدقيق الجنائي إلى عدم وجود أي دليل على ارتكاب مخالفات أو أعمال غير قانونية من قبل شركة أوبتيموم إنفست، وسننواصل التعاون الكامل مع السلطات وإبقاء كل الأطراف المعنية على اطلاع حسب الضرورة".