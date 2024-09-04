في الذكرى الشهرية لانفجار مرفأ بيروت... وقفتان لأهالي الضحايا

نفذ اهالي الضحايا في الذكرى الشهرية لانفجار مرفأ بيروت، وقفتين متزامنتين: الاولى أمام تمثال المغترب والثانية امام البوابة رقم 3 للمرفأ.وكان تأكيد من الاهالي على تمسكهم بقضيتهم، كل انطلاقا من قناعاته.