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الاب نصر للـLBCI: التحدي الاكبر في الظروف اليوم هو التشاور والتحاور لايجاد الحلول الموقتة
أخبار لبنان
2024-09-05 | 03:16
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الاب نصر للـLBCI: التحدي الاكبر في الظروف اليوم هو التشاور والتحاور لايجاد الحلول الموقتة
دعا الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، الدولة ووزارة التربية والتعليم العالي، إلى وضع مجموعة مراسيم لم توضع بعد وتشكيل مجلس إشراف لصندوق التعويضات والمجالس التحكيمية، ومؤازرة المدارس الموجودة على الشريط الحدودي الجنوبي كما سلة قوانين من مجلس النواب، موضحا أن القوانين الحالية قديمة وغير متناسبة مع الظروف الاستثنائية الحالية.
وشدد الاب بصر، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أن هذه المطالب هي المدخل إلى أي حل، معتبرا أن التحدي الاكبر في الظروف اليوم هو التشاور والتحاور لايجاد الحلول الموقتة.
واشار إلى أن الازمة شكّلت خسارة لكل المؤسسات التربوية التي بعضها يغلق أبوابه خصوصا في الارياف.
وأكد الامين العام للمدارس الكاثوليكية أن المعلم والاهالي يضحون بشكل كبير للحفاظ على مستوى المؤسسات المدرسية والنظام التعليمي في البلد.
من جهة أخرى، دعا الاب نصر وزارة التربية إلى استدعاء كل مدرسة يتبين داخلها أي نوع من "الشواذ".
وشدد على ضرورة عقد جلسة حوار بين المدارس ومجلس إدارة صندوق التعويضات، وأن يكون هناك شهريا كشف حساب للتدقيق في المدارس التي لم تلتزم.
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