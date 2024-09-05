الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاب نصر للـLBCI: التحدي الاكبر في الظروف اليوم هو التشاور والتحاور لايجاد الحلول الموقتة

أخبار لبنان
2024-09-05 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاب نصر للـLBCI: التحدي الاكبر في الظروف اليوم هو التشاور والتحاور لايجاد الحلول الموقتة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الاب نصر للـLBCI: التحدي الاكبر في الظروف اليوم هو التشاور والتحاور لايجاد الحلول الموقتة

دعا الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، الدولة ووزارة التربية والتعليم العالي، إلى وضع مجموعة مراسيم لم توضع بعد وتشكيل مجلس إشراف لصندوق التعويضات والمجالس التحكيمية، ومؤازرة المدارس الموجودة على الشريط الحدودي الجنوبي كما سلة قوانين من مجلس النواب، موضحا أن القوانين الحالية قديمة وغير متناسبة مع الظروف الاستثنائية الحالية.

وشدد الاب بصر، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أن هذه المطالب هي المدخل إلى أي حل، معتبرا أن التحدي الاكبر في الظروف اليوم هو التشاور والتحاور لايجاد الحلول الموقتة.

واشار إلى أن الازمة شكّلت خسارة لكل المؤسسات التربوية التي بعضها يغلق أبوابه خصوصا في الارياف.

وأكد الامين العام للمدارس الكاثوليكية أن المعلم والاهالي يضحون بشكل كبير للحفاظ على مستوى المؤسسات المدرسية والنظام التعليمي في البلد. 
 
من جهة أخرى، دعا الاب نصر وزارة التربية إلى استدعاء كل مدرسة يتبين داخلها أي نوع من "الشواذ".

وشدد على ضرورة عقد جلسة حوار بين المدارس ومجلس إدارة صندوق التعويضات، وأن يكون هناك شهريا كشف حساب للتدقيق في المدارس التي لم تلتزم.

أخبار لبنان

للـLBCI:

التحدي

الاكبر

الظروف

اليوم

التشاور

والتحاور

لايجاد

الحلول

الموقتة

LBCI التالي
محفوض للـLBCI: صندوف التعويضات يواجه ثلاث مشاكل و"نرقّع ترقيع" في المستوى التعليميّ
طقس خريفي على الجبال .. واحتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-06

هاشم للـLBCI: كلام نصرالله اليوم استكمالٌ لما تكلّم عليه في كلمته الأولى بعد اغتيال هنية وشكر وسيكون خطابه بالحدّة ذاتها

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-01

الاب بولس قزي لـ "جدل" : التحديات التي واجهناها من أن البطريرك الدويهي كان له العديد من الكتب

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-27

المحاضر الأولمبي جهاد سلامه للـLBCI: هادي حبيب سيواجه بقوة اللاعب كارلوس ألكاراز في منافسات التنس اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-19

بخاش للـLBCI: على بدل أتعاب الأطباء في الاعمال الجراحية أن يكون مقرّرًا بالتشاور وليس أحاديًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:05

مؤتمر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية: لتشكيل المجالس التحكيمية ومجلس الإشراف على صندوق التعويضات

LBCI
أخبار لبنان
08:54

محافظ بيروت وجه إنذارًا عامًا للمؤسسات السياحية القائمة من دون ترخيص ضمن نطاق بيروت

LBCI
أخبار لبنان
08:33

توقف موظفي القطاع العام عن العمل شمالًا

LBCI
أخبار لبنان
08:07

المؤهلون المتقاعدون في الجيش نفذوا إعتصامًا طالبوا فيه بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-29

زكي: جامعة الدول العربية لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية

LBCI
منوعات
2024-09-03

بعد سقوطه في أحد ممرات جبال الألب الفرنسية... مصير كارثي بانتظار متسلق جبال روماني!

LBCI
أخبار دولية
07:44

وزيرة الخارجية الألمانية تبحث التطورات في غزة مع نظيرها السعودي

LBCI
أخبار دولية
2024-08-04

وزراء خارجية مجموعة السبع بحثوا عبر الفيديو الوضع في الشرق الأوسط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

المؤهلون المتقاعدون في الجيش نفذوا إعتصامًا طالبوا فيه بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
08:06

سائقو الشاحنات نفّذوا اعتصامًا تحذيريًا عند الباب رقم 14 في المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
08:05

أزمة الكهرباء... موضوع بحث لجنة الأشغال العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

لودريان في السعودية... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:50

نتنياهو: إسرائيل باقية بمحور فيلادلفيا لحين ضمان عدم استخدامه للتهريب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السياحة اللبنانية في مواجهة التغير المناخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مصلحة تركيا ومصر أقوى من الخلاف بينهما

LBCI
أخبار لبنان
13:41

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... شهيدة واصابات بقصف على الأحياء السكنية

LBCI
أخبار دولية
13:39

واشنطن مصرّة على ابرام اتفاق الاسرى...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تركي نصب على مكاتب السفر في لبنان والغلة بعشرات آلاف الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

طفل الثلاثة أعوام فقد من أمام منزله... وشعبة المعلومات توقف مشتبها بهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

آلاف الدولارات المزورة... ومزوروها وآلة تصنيعها في قبضة المخابرات!

LBCI
فنّ
15:00

نجمة "باربي" تستعرض حملها على متن يخت فاخر: شاهدوا كيف بدت! (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:55

معلومات الـLBCI: رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر ادعت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومن يظهره التحقيق وفقًا لادعاء النيابة العامة المالية

LBCI
صحف اليوم
00:00

أميركا تحدّد "الخطوط الحُمر" لحرب "حزب الله" (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
16:30

واشنطن بوست عن مسؤولين: فريق التفاوض الإسرائيلي عرض سرا على الوسطاء سحب القوات كجزء من اتفاق على مراحل

LBCI
فنّ
10:26

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بفستان ضيق... إطلالة وردية تضج أنوثة! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More