محفوض للـLBCI: صندوف التعويضات يواجه ثلاث مشاكل و"نرقّع ترقيع" في المستوى التعليميّ

أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أنّ صندوف التعويضات يواجه ثلاث مشاكل:



الأولى أنّ الحكومة لم تنظر بعد، بمرسوم مجلس الإشراف الجديد، منذ ستّة أشهر حتى اليوم.

ثانيًا، ما زالت المدارس تدفع لصندوق التعويضات ستة في المئة من الراتب القديم.

وثالثًا، المطلوب من المدارس دفع 900 ألف ليرة لبنانية على التلميذ الواحد، سنويًا وتجديد البروتوكول، الذي أُقرّ.



ولفت، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، إلى أنّ نقابة المعلمين دعت إلى التحرك، في بداية العام في حال عدم إيجاد الحل لهذه المشاكل الثلاث.



وندّد بتقاضي 5000 أستاذًا، في أيلول، تحت المليوني ليرة لبنانية.



وأشار إلى المعلمين، الذين يعيشون مآسٍ وأفضلهم يغادرون البلاد، "ما يؤدي إلى تراجع المستوى التعليميّ في لبنان".



وقال محفوض: "نحن مع مجانية التعليم، لكن يقتضي على الحكومة أن تجتمع لتقر المطلوب ونطالب في القطاع الخاص بمراسيم وليس أموالًا."



وأضاف: "نرقّع ترقيع" في المستوى التعليميّ للطلاب في القطاعين الخاص والرسميّ والمستوى التعليميّ في لبنان كان مرتبته من أوائل الخمسة عالميًا، بينما أضبح في المراتب المتدنية."