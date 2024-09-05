الاشقر للـLBCI: ليس لدي علم أن هناك نية لدى الحلبي بالاستقالة

كشف المدير العام لوزارة التربية بالانابة عماد الاشقر أنه "ليس لديه علم أن هناك نية لدى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بالاستقالة.



وأكد الاشقر، خلال برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أنه "بحسب معرفته بوزير التربية وعناده فهو لن يقبل بأن لا تفتح المدارس أبوابها هذا العام الدراسي".



وأوضح أن تقديمات الجهات المانحة تراجعت وبالتالي جاء قرار الحلبي بفرض رسوم على التسجيل في المدارس الرسمية.



كما أوضح هذا القرار جاء لدعم صناديق المدارس وهو عبارة عن رسم تسجيل وليس مخالفا لقانون مجانية التعليم ولا ينطبق كل عام بالضرورة.



وقال الاشقر:" نحن بحاجة من 12 إلى 15 مليون دولار لتمويل ودعم المدارس الرسمية".



واشار إلى أننا نشهد كل عام لعملية هجرة اساتذة نظرا للرواتب والتلامذة يتوجهون إلى المدارس الخاصة فالخوف هو من الاضرابات والاغلاق.