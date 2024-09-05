أزمة الكهرباء... موضوع بحث لجنة الأشغال العامة

نوقشت أزمة الكهرباء واستمرار الشح في ساعات التغذية في العديد من المناطق، في اجتماع للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب.وأعلن تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون يجيز الترخيص، لإنتاج الطاقة وتوزيعها من مصادرها المتعددة بالشراكة مع القطاع الخاص.