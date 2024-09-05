سائقو الشاحنات نفّذوا اعتصامًا تحذيريًا عند الباب رقم 14 في المرفأ

نفّذ سائقو الشاحنات اعتصامًا تحذيريًا، عند الباب رقم 14 في مرفأ بيروت، للمطالبة بحقوقهم وانصافهم وسيما على مستوى غلاء المعيشة وزيادة الاجور، كما تطبيق القوانين ولاسيما قانون الضمان الاجتماعيّ والتأمين العائليّ.