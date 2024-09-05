المؤهلون المتقاعدون في الجيش نفذوا إعتصامًا طالبوا فيه بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم

نفّذ المؤهلون الاول والمؤهلون المتقاعدون في الجيش اعتصامًا في ساحة رياض الصلح، طالبوا فيه بانصافهم واعطائهم حقوقهم.



ووجّهوا رسائل لرئيس مجلس النواب، رئيس حكومة تصريف الاعمال ولقائد الجيش، الذين قالوا إنّه تنكر لحقوقهم ورفض الافراج عن هذه الحقوق.