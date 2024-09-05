توقف موظفي القطاع العام عن العمل شمالًا

إمتنع معظم الموظفين الإداريين في الشمال عن العمل في غالبية الدوائر الرسمية، وذلك بناء لدعوة تجمع موظفي الإدارة العامة في بيانه الاخير والذي طلب فيه التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع كرسالة تحذيرية للحكومة.



واكد الموظفون الملتزمون التوقف عن العمل ان مطالبهم تتخلص بما صدر عن بيان التجمع، محذرين الحكومة من تجاهلها.



وقد شهدت سرايا طرابلس شبه شلل في حركة المراجعين بسبب امتناع الموظفين عن استقبالهم.