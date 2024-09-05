مؤتمر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية: لتشكيل المجالس التحكيمية ومجلس الإشراف على صندوق التعويضات

خلص المؤتمر السنوي الـ30 للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية على أن أي حل يجب أن ينطلق من الحاجات التالية: انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار سلة تشريعات متكاملة تساعد المؤسسات التربوية على الخروج من الأزمة الحالية بحلول نهائية تحصن المؤسسات وتنصف المعلمين وتؤازر الأهل.



اضافة الى تشكيل المجالس التحكيمية في المناطق لبت النزاعات بين المؤسسات التربوية والأهل. وإصدار مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات واعتبار هذه الخطوة مدخلا الى أي حل في المرحلة الحالية. إنطلاقة طبيعية للعام الدراسي بحسب الروزنامة المدرسيّة المقررة واعتماد خمسة أيام تدريس أسبوعيا. مؤازرة المدارس الكاثوليكية العشر المتواجدة على الحدود الجنوبية ليستمر التعليم فيها وإن أمكن حضوريا في ظل الظروف المضطربة الحالية.



وعلى الصعيد التربوي، يرى المؤتمرون أنه لا بد من وضع استراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار عناصر عدة توضع ضمن إطار خطة عمل تربوية متكاملة قابلة للتطبيق في المدارس.