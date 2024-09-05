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الراعي التقى النواب الاربعة في الديمان... كنعان: لدينامية مسيحية وطنية تخرق المشهد الرئاسي المقفل
أخبار لبنان
2024-09-05 | 09:38
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الراعي التقى النواب الاربعة في الديمان... كنعان: لدينامية مسيحية وطنية تخرق المشهد الرئاسي المقفل
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الراعي التقى النواب الاربعة في الديمان... كنعان: لدينامية مسيحية وطنية تخرق المشهد الرئاسي المقفل
التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنواب ابراهيم كنعان والان عون وسيمون ابي رميا على مدى ساعة، وعرض معهم للاوضاع الراهنة وخطواتهم المقبلة.
وبعد اللقاء، تحدث النائب كنعان باسم الوفد، فقال: "إن لقاءنا اليوم بداية مرحلة جديدة من عملنا السياسي نتيجة التطوّرات الاخيرة التي انفرضت علينا، وحراكنا يتخطى الاشخاص والمصالح الشخصية الى دعوة للقاء مع الجميع حول مجموعة من الخطوات بعيداً عن كل التراكمات الماضية، لأنه لا يمكن بناء مستقبل مشترك بروحية التفرقة والتشرذم والاحقاد والتخوين بين اللبنانيين والاخوة والشركاء بالوطن".
واعتبر ان "الخرق الاول المطلوب هو الخرق الرئاسي من خلال تحالف وطني نسعى لتحقيقه لإنقاذ لبنان من حالة الفوضى والانهيار الحاصل واعادة تكوين السلطة وانطلاقة جديدة على كل المستويات"، وشدد على ان "الجمود والتصلب في السياسة اليوم يقفل علينا أبواب الحل من الداخل ويجعلنا في حالة عجز تحدّ من قدرة تأثيرنا على الحلول وتضعنا تحت رحمة تسوية خارجية ليس لنا رأي أو تأثير فيها".
اضاف: "هدفنا من خلال حركتنا التي تتبلور تباعا في المرحلة المقبلة، ان نخلق ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تستطيع احداث خرق في المشهد المقفل ونحن نمد يدنا للجميع".
وشدد على أنهم سيكونون على تواصل مع كل من يريد وضع المصلحة الشخصية والأحقاد والتفرقة جانباً بمعزل عن الانتماءات الحزبية والطائفية".
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