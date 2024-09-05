توافق على انعقاد اللجنة الخماسية في 14 أيلول

على صعيد متابعة الأزمة السياسية في لبنان ولاسيما لجهة إيجاد مخارج للإستحقاق الرئاسي، عقد اجتماع في السعودية بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان والمستشار نزار العلولا.وذكرت معلومات أن توافقاً قد تم على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 أيلول الجاري على أن يتقرر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت.