ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلستين لمجلس الوزراء

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمد مكية أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلستين لمجلس الوزراء الأولى للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول المرفق، والثانية لبدء البحث بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.