فياض: للتخلي عن النكد السياسي والعمل يداً بيد لرفع مستوى التغذية بالتيار الكهربائي

دعا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد مشاركته في اجتماع للجنة الأشغال العامة، إلى التخلي عن النكد السياسي والعمل يداً بيد لرفع مستوى التغذية بالتيار الكهربائي.