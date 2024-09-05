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هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن لقاء لودريان والعلولا بحضور السفير السعودي لدى لبنان

أفادت معلومات للـLBCI بأن اللقاء الذي شهدته الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري بيّن أن الأمور مبشرة بالنسبة للبنان نظرا إلى أن الحلول موجودة والأطراف اللبنانية تظهر مرونة.