جلسة حكومية الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/9/2024 في السراي الكبير للبحث في سلسلة من المواضيع المبنية على جدول أعمال جرى توزيعه على الوزراء، إضافةً إلى عرض وزير المالية للتقرير حول مشروع الموازنة العامة للعام 2025 والموزع بتاريخ 30/8/2024.



كما ستستكمل الجلسة عند الساعة 3:30 بعد الظهر للبحث في مشروع قانون الموازنة العام للعام 2025.



