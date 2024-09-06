سلام بحث في القاهرة مع وزير المالية القطري المصالح الإقتصادية المشتركة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (114) بالقاهرة.



وتم خلال الاجتماع تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، فضلًا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة بين البلدين.



وشكر الوزير سلام قطر على وقوفها الدائم الى جانب لبنان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.