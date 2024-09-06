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فياض في كتاب إلى محافظة بعلبك-الهرمل: إعتماد تقنية FBBR حلًا متوسط الأمد لمشكلة الصرف الصحي في عرسال

أخبار لبنان
2024-09-06 | 04:46
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فياض في كتاب إلى محافظة بعلبك-الهرمل: إعتماد تقنية FBBR حلًا متوسط الأمد لمشكلة الصرف الصحي في عرسال
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فياض في كتاب إلى محافظة بعلبك-الهرمل: إعتماد تقنية FBBR حلًا متوسط الأمد لمشكلة الصرف الصحي في عرسال

وجه وزير الطاقة والمياه وليد فياض كتابًا الى محافظة بعلبك-الهرمل عبر وزارة الداخلية والبلديات، يعلمها بقرار اعتماد تقنية الـFBBR (Fixed Bed Bioreactor) كحل متوسط الأمد لمشكلة الصرف الصحي في عرسال، متمنيًا عليها "العمل على تخصيص العقار الرقم 238 المنوه عنه في دراسة الاستشاري لإنشاء هذه المحطة"، مذكرًا بان "مؤسسة مياه البقاع كانت أبدت استعدادها لاستلام المحطة شرط أن يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من قبل الجهات المانحة بالتعاون مع الـUNICEF خلال فترة انتقالية لا تقل عن الخمس سنوات يتم خلالها دعم قدرات المؤسسة البشرية عبر التدريب اللازم، واجراء حملة اشتراكات ضمن البلدة، بحسب القوانين والانظمة المرعية، ومساعدة المؤسسة في تأمين قاعدة بيانات للمشتركين المستفيدين من الخدمة".

واستند كتاب وزارة الطاقة والمياه الى "تقرير الـUNICEF المسجل تحت الرقم 2901/ وتاريخ 3/9/2024 والى تقرير الاستشاري BTD والمسجل تحت الرقم 2898/ وتاريخ 3/9/2024 اللذين أظهرا أن الوجود الكثيف للنازحين السوريين في منطقة عرسال، معطوف على تدني تمويل الجهات المانحة لتغطية كلفة خدمات المياه والصرف الصحي للنازحين، ادى الى كارثة صحية وبيئية في الآونة الأخيرة بسبب عدم شفط الحمأة بشكل كاف وتفريغها في حفر غير صحية، وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات في عرسال وبيروت تم خلالها مناقشة هذه المشاكل والحلول التقنية المناسبة، في حضور أهالي عرسال واصحاب الاختصاص وعدد من الوزراء ونواب المنطقة، وابدت الـUNICEF استعدادها للسعي إلى تأمين التمويل اللازم لوضع حلّ تقني يجنب تكرار الكارثة الصحية والبيئية، ووضعت في تصرف الوزارة الاستشاري BTD لتحليل الحلول التقنية ومقارنتها واعطاء الرأي الفني والمالي الانسب".

وقد رأى الفنيون في وزارة الطاقة والمياه انه من الانسب اعتماد تقنية الـFBBR (Fixed Bed Bioreactor) التي يكلف انشاؤها أقل من تقنية الـTrickling Filter كما وان تشغيلها اسهل ويمكن بالتالي تدريب اشخاص مؤهلين من منطقة عرسال للمشاركة في تشغيلها، وهي قادرة على التكيّف مع الكمية والنوعية المتغيرة للصرف الصحي، ما يجعلها حلًا جيدًا إذا ما تم انشاء شبكات للصرف الصحي اذ يمكن ربطها بالمحطة القائمة مع تعديلات بسيطة على التصميم".
 

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