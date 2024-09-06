ضاهر للـLBCI: ملف سلامة يقارب من ناحيتين... والمطلوب رفع سقف السحوبات

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رأى المحامي والاستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة كريم ضاهر أن ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يقارب من ناحيتين، ناحية قضائية قانونية وأخرى شعبية وطنية ومن منظار وطني شعبي.ولفت ضاهر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أنه "تم توقيف سلامة على ذمة التحقيق ولم يوجه له أي إتهام ولم يصدر بحقه أي حكم حتى اليوم".واعتبر أن سلامة ليس المسؤول الوحيد عن الوضع الذي وصلنا اليه اليوم، مشيرا الى ان الخطة والإستراتيجية المالية والنقدية هو الذي أرساها.وشدد ضاهر على أن ما تم تداوله في الصحف في الأيام الـ3 الماضية بعيد كل البعد عن الحقيقة والمنطق، لافتا الى ان "الملفات المقامة في الخارج ناتجة عن طلب مساعدة قضائية من سويسرا إلى لبنان في موضوع "فوري" وترافقه أمور جانبية يحقق فيها بالخارج لكنها ما زالت تحت سرية الإجراءات".وأكد أن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسام منصوري يقوم بالمستحيل لانقاذ لبنان من ادراجه على اللائحة الرمادية ومن المشاكل والمطبات الاخرى التي قد تستجد وأن علاقته بالقضاء جيدة.ولفت الى أن المطلوب اليوم هو رفع سقف السحوبات المخصصة للمودعين كحلّ موقت، مشيرا الى أنه يتم العمل على قانون في هذا الخصوص.