رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: للإستعداد لتحركات هجومية على الحدود الشمالية مع لبنان

إستجواب سلامة قد يستغرق أكثر من جلسة (الشرق الأوسط)

إستجواب سلامة قد يستغرق أكثر من جلسة (الشرق الأوسط)

هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن لقاء لودريان والعلولا بحضور السفير السعودي لدى لبنان