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لقاء الرياض... الامور مبشّرة بالنسبة للبنان رئاسيا
أخبار لبنان
2024-09-06 | 12:59
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لقاء الرياض... الامور مبشّرة بالنسبة للبنان رئاسيا
أفادت معلومات الـ LBCI بأن اللقاء الذي شهدته الرياض بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا في حضور السفير وليد البخاري، بيّن أن الامور مبشِّرة بالنسبة للبنان رئاسيا، نظرا إلى أن الحلول موجودة والأطرافَ اللبنانية تُظهر مرونة.
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مصدر لـ"الجمهورية": حراك لسفراء داخل الخماسية سيظهر خلال الساعات المقبلة
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