الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 15 منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر "إكس"، أن "الجيش الاسرائيلي استهدف أكثر من 15 منصة صاروخية وبنية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان؛ بالاضافة إلى عدة منصات كانت جاهزة لإطلاق فوري نحو الأراضي الإسرائيلية".



وافاد أدرعي، بأنه "بعد استهداف المنصات التي كانت جزء منها جاهزة للإطلاق بشكل فوري نحو الأراضي الاسرائيلية ، تم رصد انطلاق عدة قذائف من المنصات حيث سقطت داخل الأراضي اللبنانية".