أوجيرو: عطل في سنترال عمشيت بسبب الضغط على المولدات

أفادت هيئة أوجيرو بأن "عطلا طرأ على سنترال عمشيت بسبب الضغط على المولدات، مّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".