بو حبيب لـ"الجزيرة": إسرائيل نقلت لنا رسالة عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان

كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، في مقابلة مع قناة الجزيرة الانجليزية والتي ستبث كاملة مساء اليوم، أن "إسرائيل نقلت لنا رسالة عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".