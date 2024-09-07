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رعد: الأمة باتت أكثر وعيًا لضرورة مواصلة القتال ضد العدو
أخبار لبنان
2024-09-07 | 11:45
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رعد: الأمة باتت أكثر وعيًا لضرورة مواصلة القتال ضد العدو
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رعد: الأمة باتت أكثر وعيًا لضرورة مواصلة القتال ضد العدو
شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على أن "العدو استهدف الشهيد فؤاد شكر، لأنه كان يريد أن يعزل جبهة لبنان عن جبهة غزة، وأن يخفف ثقل العبء الذي كان يحمّله إياه السيد محسن بصليات صواريخه وبشجاعة أبطاله وبثبات مجاهديه.
وقال رعد في خلال مراسم أداء القسم ووضع إكليل من الزهر على ضريح شكر في روضة الحوراء زينب في الغبيري بمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاده: "الأمة باتت أكثر وعياً لأهمية وجدوى مواصلة القتال ضد هذا العدو المتوحّش الذي يريد استئصال الحق، ويريد الانتصار لعنصريته وإرهابه، وحاشا للمجاهدين من إخوانك وأبنائك الذين كانوا صنع يديك ويدي من سبقك من إخوانك، أن يسكتوا على ضيم، وأن يقبلوا بالمذلة والمهانة، فالعدو مهزوم لا محالة، والمؤمنون المجاهدون منتصرون حتماً بإذن الله سبحانه وتعالى".
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