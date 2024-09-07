انهيار جزء من مبنى سكني في مخيم شاتيلا ببيروت (فيديو)

انهار جزء من مبنى سكني في مخيم شاتيلا ببيروت، وافاد الدفاع المدني للـ LBCI أن الانهيار طال درج المبنى وتسبب بسقوط جريح واحد تم نقله الى المستشفى.

انهيار اجزاء من مبنى سكني في مخيم شاتيلا ببيروت (فيديو) pic.twitter.com/ayN0Ms6Bv8