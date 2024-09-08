الجيش الإسرائيلي يعلن شن سلسلة غارات جوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا الى أنه اعترض عددا من المقذوفات التي أطلقت من لبنان خلال الليل.



وقال الجيش في بيان، إن سلاح الجوي الإسرائيلي "ضرب منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان".