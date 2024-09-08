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خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام

أخبار لبنان
2024-09-08 | 04:38
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خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
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خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أن المطلوب اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا الى انه اذا تمّ السير بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام.

وأشار خواجة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الرئيس بري أدخل تعدلين الى مبادرته، موضحا أن الحوار كان كحد أقصى لسبعة أيام واليوم أصبح لبضعة أيام، بالاضافة الى الدعوة الى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس.

وقال: "كي لا يتكرر السيناريو الذي حصل في جلسات انتخاب الرئيس الـ12 السابقة، الرئيس بري يريد الحصول على تعهد "أخلاقي" من الكتل النيابية بعدم الانسحاب من الجلسات".

وأكد خواجة ألا معطيات جديدة يعوّل عليها في ملف الرئاسة، مشددا على أنه "لدينا فرصة كلبنانيين لانتخاب رئيس صنع في لبنان وبارادتنا".

وفي موضوع قانون الانتخابات، لفت الى أن كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون منذ 6 سنوات يخرج البلد تدريجيا من الطائفية ويجعل لبنان دائرة واحدة وفق النسبية وأن الهدف منه تحديث النظام السياسي.

وأكّد خواجة أن الرئيس بري طالب باعادة النظر بقانون الانتخابات لناحية تعديل الدوائر الانتخابية، لافتا الى أن المغتربين صوتوا في الانتخابات النيابية السابقة وكان لهم تأثير فيها.

وبشأن التطورات الاقليمية، رأى خواجة أن الاسرائيلي غير قادر على الدخول في حرب كبرى من دون الاميركي وأن الاخير لا يؤيد فتح معركة كبيرة في المنطقة لانه منشغل في حرب اوكرانيا وبحر الصين.

واعتبر أن اسقاط الضفة الغربية وتهجير أهلها سيؤديان الى تصفية كاملة للقضية الفلسطينية.

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