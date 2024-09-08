الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة: ماذا يجني المعطلون من التعطيل وماذا يفيد رهن الرئاسة بالمصالح الصغيرة؟
أخبار لبنان
2024-09-08 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عودة: ماذا يجني المعطلون من التعطيل وماذا يفيد رهن الرئاسة بالمصالح الصغيرة؟
اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة أنه في السياسة اللبنانية لم يعد للوقت قيمة ولم يعد الإنسان محور الحياة بل المصلحة.
وقال عودة في عظة قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت: "يسرقون أعمار اللبنانيين وأحلامهم ويهدرون أموالهم ويفككون إداراتهم ويضعفون مؤسساتهم ويعطلون الإستحقاقات لأسباب يعرفونها. ماذا يجني المعطلون من التعطيل؟ وماذا يفيد رهن الرئاسة بالمصالح الصغيرة، أو إدانة الآخرين والتعالي عليهم وتعييرهم بالإنتماء أو العدد أو الإنحراف؟ ألا يؤذي هذا البلد كله وناسه؟ هل أجمل من التلاقي حول قضية نبيلة؟ وهل أنبل من قضية الوطن ومصلحته؟"
وسأل: "إذا كان ربنا وخالقنا قد أحب الإنسان إلى حد افتدائه، فبذل ابنه الوحيد ليخلصه، فكيف لإنسان أن يحتقر أخاه الإنسان أو يهمله أو يظلمه أو يسيء إليه؟ وكيف لحاكم أن يتغاضى عن مشاكل المواطنين وهو من شاء تولي المسؤولية، ومن يمتلك القدرة؟ ألا يجدر بالحاكم والزعيم وكل قائد نصب نفسه في موقع المسؤولية، أن يلتفت إلى شؤون إخوته ويعمل من أجل خيرهم وإذا لزم الأمر افتداءهم؟ وأن يلتفت إلى شؤون وطنه ويعمل بصدق من أجل جعله جنة لساكنيه، مفتديا الوقت، غير ملتفت إلى الصغائر والضغائن".
وشدد عودة على أنه "علينا أن نتذكر أن هذه الحياة الأرضية ليست المبتغى، وأن لنا هدفا هو أن نملك مع الله في الفردوس، كما فعلت العذراء بإيمانها وطاعتها ومحبتها وتخليها عن أناها من أجل خير البشر، والتي تقف أمامنا مثالا حيا وقدوة نقتدي بها لنفوز بالحياة الأبدية والكنز الثمين الذي لا يفنى".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المعطلون
التعطيل
وماذا
الرئاسة
بالمصالح
الصغيرة؟
التالي
الراعي: من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-05
بعد أن تركها حبيبها لأنها عانقته... هذا ما قاله الشامي عن المعجبة التي اقتحمت المسرح وماذا كشف عن حياته العاطفية؟! (فيديو)
فنّ
2024-08-05
بعد أن تركها حبيبها لأنها عانقته... هذا ما قاله الشامي عن المعجبة التي اقتحمت المسرح وماذا كشف عن حياته العاطفية؟! (فيديو)
0
فنّ
2024-07-21
أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟
فنّ
2024-07-21
أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟
0
فنّ
2024-06-20
أسرار زواج لاميتا فرنجيه من الميلياردير اللبناني... وماذا قالت عن الخيانة؟
فنّ
2024-06-20
أسرار زواج لاميتا فرنجيه من الميلياردير اللبناني... وماذا قالت عن الخيانة؟
0
فنّ
2024-06-17
فارس كرم من بيروت للمغتربين: "الله يلعن بيّ الغربة"... وماذا قال للـLBCI؟ (فيديو)
فنّ
2024-06-17
فارس كرم من بيروت للمغتربين: "الله يلعن بيّ الغربة"... وماذا قال للـLBCI؟ (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:06
المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد
أخبار لبنان
06:06
المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد
0
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
0
أخبار لبنان
05:25
الراعي: من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج
أخبار لبنان
05:25
الراعي: من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج
0
أخبار لبنان
04:38
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
أخبار لبنان
04:38
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-06-19
تجميل الأنف بخمس دقائق فقط... عملية غير جراحية تلقى انتشارًا هائلا! (فيديو)
موضة وجمال
2024-06-19
تجميل الأنف بخمس دقائق فقط... عملية غير جراحية تلقى انتشارًا هائلا! (فيديو)
0
منوعات
2024-09-06
مطاردة تنتهي بمفاجأة صادمة... هرب من الشرطة بطريقة غير متوقعة وهكذا كُشف أمره!
منوعات
2024-09-06
مطاردة تنتهي بمفاجأة صادمة... هرب من الشرطة بطريقة غير متوقعة وهكذا كُشف أمره!
0
منوعات
2024-09-01
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
منوعات
2024-09-01
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
0
أخبار لبنان
2024-06-27
محاضرة في بيت الكتائب المركزي... سعادة: الجرائم الإلكترونية أصبحت المصدر الأول للأرباح غير المشروعة
أخبار لبنان
2024-06-27
محاضرة في بيت الكتائب المركزي... سعادة: الجرائم الإلكترونية أصبحت المصدر الأول للأرباح غير المشروعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
0
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
0
رياضة
13:39
اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة
رياضة
13:39
اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
0
أخبار دولية
13:23
العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...
أخبار دولية
13:23
العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
2
منوعات
12:30
العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)
منوعات
12:30
العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)
3
منوعات
11:24
بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!
منوعات
11:24
بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!
4
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
5
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
6
آخر الأخبار
02:40
يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة
آخر الأخبار
02:40
يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة
7
فنّ
07:50
ظهور نادر لأحد نجوم مسلسل "فريندز"... لن تصدقوا كيف أصبح! (صور)
فنّ
07:50
ظهور نادر لأحد نجوم مسلسل "فريندز"... لن تصدقوا كيف أصبح! (صور)
8
أمن وقضاء
09:31
العثور على جثة شاب في أحد حقول بلدة الصالحية- شرق صيدا
أمن وقضاء
09:31
العثور على جثة شاب في أحد حقول بلدة الصالحية- شرق صيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More