الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج
أخبار لبنان
2024-09-08 | 05:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الراعي: من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج
رأى البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي أنه بالمحبّة والرحمة تتوقّف الحرب على غزة وفي جنوب لبنان، معتبرا أن "استمرار الحرب ضعف وخسارة للجميع: خسارة أرواح الله وحده هو سيّد حياتها وموتها، خسارة استقرار المواطنين الآمنين بتهجيرهم، هدم البيوت وحرق الأرض والممتلكات وجنى الأعمار من دون سبب سوى الهدم". وقال: "لو يفكّر ضميرياً أمراء الحروب في كلّ هذه النتائج، لتوقّفوا عن فعلهم هذا الذي هو علامة ضعفهم لا بطولتهم. ولو يفكّرون بالأموال الطائلة التي ينفقونها في الحرب وفي التسلّح، ويحرمون شعوبهم منها، وبأيّ سلطان يفعلون هذا ولأي أهداف، لأدركوا شرّ الحرب، وذهبوا إلى التفاوض السلميّ".
وأضاف الراعي في عظة قداس الأحد: "بثقافة المحبّة والرحمة، تعيش مكونّات الدول وحدتها الداخليّة، على تنوّع ثقافاتها وأديانها. لا يكفي أن نعلن رغبتنا بالشراكة الوطنيّة من دون إرادة الفعل، وتغيير السلوك، ونزع الولاءات الخارجيّة، والإتفاق على "المختلف". دولة لبنان الكبير تتألّف من جماعات كانت تتفاعل قبل إمارة جبل لبنان وأثناءها وبعدها. تاريخنا الجماعيّ السياسيّ أخبار وتقاتل واجتياح وسيطرة، خلافَ تاريخنا الخاص المقتصِر بإبداعاته على النخب والأفراد. ورُغم ذلك، غامرنا وأسّسنا دولة لبنان الكبير خلاصة مكوّنات الشرق لتكون مقبولة في محيطها العربيّ، فإذا بالمحيط يقبلها، ومكوّنات لبنانيّة ترفضها. مشروعنا هو التعايش السلميّ والحضاريّ بين المسيحيّة والإسلام ومع محيطنا الطبيعيّ. نحن آمنّا بالإنتماء العربيّ، وأطلقنا الفكرة العربيّة لتحرّر شعوب المنطقة من "التتريك"، لا اللبنانيّين من "اللبننة"".
ولفت الى أنّ "اللبنانيين يعانون اليوم من ثقل التربية والتعليم والصحة والإستشفاء والغذاء والمعيشة وفرص العمل وسواها وهي من صميم مسؤولية الدولة الملتزمة برعاية أبنائها. لكنّها معدومة طالما أنّ الدولة بلا رأس وفاقدة الجانب الأعلى من ميثاقيتها، الذي يستمر فارغاً منذ ما يقارب السنتين". وأشار الى أن هذا الفراغ الذي يبدو متعمّدًا يترك تداعيات سلبية كبيرة على المستوى الوطني أولها عدم انتظام المؤسسات، وتفكك الإدارة واستباحة القوانين والأعراف وصولًا إلى استهداف مواقع ومراكز مسيحية وخصوصا مارونية في الدولة تمهيدًا الى قضمها، ما بات يهدد صيغة المشاركة والمناصفة في الحكم والادارة.
وقال: "الكل بانتظار المبادرات الخارجية، المشكورة، التي لا يجوز أن تختزل إرادة اللبنانيين عبر ممثليهم في مجلس النواب. فمن المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج، أو على استحقاقات أو تطورات خارجية وهمية، وأن تبقى كتل نيابية أسيرة رهاناتها الضيقة الخاطئة. إن التحرك الداخلي المطلوب هو ضرورة لنجاح المساعي الخارجية، وأبرزها مساعي اللجنة الخماسية، التي استأنفت تحركها المتعلق بالاستحقاق الرئاسي هذا الأسبوع، والذي نأمل له النجاح بتجاوب المجلس النيابي الذي يبقى المسؤول الـول والأخير عن اتمام هذا الاستحقاق ووضع حدّ للحالة السياسية غير السليمة وغير المألوفة والشاذة في لبنان".
أخبار لبنان
الراعي
انتخاب
الرئيس
حرب
غزة
التالي
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
عودة: ماذا يجني المعطلون من التعطيل وماذا يفيد رهن الرئاسة بالمصالح الصغيرة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-28
النائب سجيع عطية للـLBCI: الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويبدو أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة
آخر الأخبار
2024-08-28
النائب سجيع عطية للـLBCI: الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويبدو أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
2024-06-27
عبيد لـ "جدل": رعد خلال اللقاء مع لودريان أكد جهوزية انتخاب رئيس بعيدا عن موضوع غزة والجنوب وقال إن بري دعا للحوار وليذهبوا لهذا الحوار لانتخاب الرئيس
آخر الأخبار
2024-06-27
عبيد لـ "جدل": رعد خلال اللقاء مع لودريان أكد جهوزية انتخاب رئيس بعيدا عن موضوع غزة والجنوب وقال إن بري دعا للحوار وليذهبوا لهذا الحوار لانتخاب الرئيس
0
أخبار لبنان
2024-06-26
الراعي: قررنا إقامة الصلوات يومي السبت والأحد لإنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان
أخبار لبنان
2024-06-26
الراعي: قررنا إقامة الصلوات يومي السبت والأحد لإنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2024-09-05
حماس: إستمرار عملية الإحتلال في الضفة الغربية جريمة حرب وحملة إبادة تنفذها الحكومة ضد شعبنا في غزة والضفة
آخر الأخبار
2024-09-05
حماس: إستمرار عملية الإحتلال في الضفة الغربية جريمة حرب وحملة إبادة تنفذها الحكومة ضد شعبنا في غزة والضفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:06
المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد
أخبار لبنان
06:06
المفتي قبلان: المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة بري سريعاً لمنع تسونامي الأزمات من ابتلاع البلد
0
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
0
أخبار لبنان
05:21
عودة: ماذا يجني المعطلون من التعطيل وماذا يفيد رهن الرئاسة بالمصالح الصغيرة؟
أخبار لبنان
05:21
عودة: ماذا يجني المعطلون من التعطيل وماذا يفيد رهن الرئاسة بالمصالح الصغيرة؟
0
أخبار لبنان
04:38
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
أخبار لبنان
04:38
خواجة للـLBCI: اذا تم السير بمبادرة بري فممكن أن يصبح لدينا رئيس خلال 10 أيام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-06-19
تجميل الأنف بخمس دقائق فقط... عملية غير جراحية تلقى انتشارًا هائلا! (فيديو)
موضة وجمال
2024-06-19
تجميل الأنف بخمس دقائق فقط... عملية غير جراحية تلقى انتشارًا هائلا! (فيديو)
0
منوعات
2024-09-06
مطاردة تنتهي بمفاجأة صادمة... هرب من الشرطة بطريقة غير متوقعة وهكذا كُشف أمره!
منوعات
2024-09-06
مطاردة تنتهي بمفاجأة صادمة... هرب من الشرطة بطريقة غير متوقعة وهكذا كُشف أمره!
0
منوعات
2024-09-01
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
منوعات
2024-09-01
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
0
أخبار لبنان
2024-06-27
محاضرة في بيت الكتائب المركزي... سعادة: الجرائم الإلكترونية أصبحت المصدر الأول للأرباح غير المشروعة
أخبار لبنان
2024-06-27
محاضرة في بيت الكتائب المركزي... سعادة: الجرائم الإلكترونية أصبحت المصدر الأول للأرباح غير المشروعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
0
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
0
رياضة
13:39
اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة
رياضة
13:39
اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
0
أخبار دولية
13:23
العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...
أخبار دولية
13:23
العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
2
منوعات
12:30
العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)
منوعات
12:30
العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)
3
منوعات
11:24
بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!
منوعات
11:24
بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!
4
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
5
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
6
آخر الأخبار
02:40
يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة
آخر الأخبار
02:40
يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة
7
فنّ
07:50
ظهور نادر لأحد نجوم مسلسل "فريندز"... لن تصدقوا كيف أصبح! (صور)
فنّ
07:50
ظهور نادر لأحد نجوم مسلسل "فريندز"... لن تصدقوا كيف أصبح! (صور)
8
أمن وقضاء
09:31
العثور على جثة شاب في أحد حقول بلدة الصالحية- شرق صيدا
أمن وقضاء
09:31
العثور على جثة شاب في أحد حقول بلدة الصالحية- شرق صيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More