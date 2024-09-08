قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة

أحيت جمعية "أنت رفيقي" و"مار إسطفان أوّل الشهداء"، في غابة الشهيد، في طبرية ـ رعشين، في كسروان، يوم شهداء المقاومة اللبنانية.



واحتفل رئيس الرهبانية المريمية الآباتي إدمون رزق، بالذبيحة الإلهية.



وكانت مناسبة إحتفال السنة تكريم شهداء الأشرفيّة وشهداء المطلة ـ الشوف، بلوحة تخلّد ذكراهم.





وكُتب على لوحة أبناء الأشرفيّة الشهداء: "دفعنا الشهدا وحمينا القضية... تبقيّت الأشرفيّة".



كما كُتب على لوحة أبناء المطلة: "هللي يا نجوم الليل وطلّي... السما زادت نجومها بشهدا المطلة". وكُتب على لوحة أبناء الأشرفيّة الشهداء: "دفعنا الشهدا وحمينا القضية... تبقيّت الأشرفيّة".كما كُتب على لوحة أبناء المطلة: "هللي يا نجوم الليل وطلّي... السما زادت نجومها بشهدا المطلة".





وشدّد رزق على معنى الشهادة من أجل الإيمان والوطن.



وأكّد أنّ لولا تضحيات هؤلاء الشهداء لما بقي لبنان وطن الحرية والسلام.



وقال: "شهداؤنا، الّذين نحتفلُ بهذه الذبيحة الإلهيّة لذكراهم ولراحة نفوسهم، هم أيضًا كانوا سامريّين صالحين، شهِدوا واستُشهِدوا لهذه المحبّة، التّي تبذلُ ذاتها في سبيل من تحبّهم، لأنّهم عاشوا في الإيمان والمحبّة والرجاء." وشدّد رزق على معنى الشهادة من أجل الإيمان والوطن.وأكّد أنّ لولا تضحيات هؤلاء الشهداء لما بقي لبنان وطن الحرية والسلام.وقال: "شهداؤنا، الّذين نحتفلُ بهذه الذبيحة الإلهيّة لذكراهم ولراحة نفوسهم، هم أيضًا كانوا سامريّين صالحين، شهِدوا واستُشهِدوا لهذه المحبّة، التّي تبذلُ ذاتها في سبيل من تحبّهم، لأنّهم عاشوا في الإيمان والمحبّة والرجاء."