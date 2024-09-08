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نتنياهو: حزب الله ذراع إيران الأقوى ونستعد لتغيير وضع الشمال
أخبار لبنان
2024-09-08 | 09:34
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نتنياهو: حزب الله ذراع إيران الأقوى ونستعد لتغيير وضع الشمال
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ "حزب الله" هو الذراع الأقوى لإيران.
وأعلن، خلال الاجتماع الأسبوعيّ لحكومته، أنّه أصدر تعليمات للجيش وقوات الأمن بالاستعداد، لتغيير هذا الوضع في الشمال.
وقال: "نعمل على ضمان عدم عودة "حماس" إلى حكم غزة."
وأضاف: "هناك تقدم كبير في سلب قدراتها العسكرية"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وتابع قائلاً: "تدور نقاشات هذه الأيام حول مسألة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وبمجرد أن تفقد حماس القدرة على التوزيع، فإنها ستفقد القدرة على السيطرة"، على حد زعمه.
وأشار إلى أن "ذراع إيران الأقوى هو حزب الله في لبنان".
وأردف نتنياهو: "أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع الراهن، ولا يوجد احتمال لاستمرارنا بهذا الوضع، ونحن ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".
ووفق بيان سابق لمكتبه اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمستهل الكلمة أمام مجلس الوزراء، إن بلاده محاطة بـ "أيدلوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني"، معتبرا أنه في الشرق الأوسط "بدون سيف لا يوجد خلود".
وأضاف: "يوم صعب. لقد قتل إرهابي حقير ثلاثة من مواطنينا بدم بارد عند جسر اللنبي"، على حد وصفه.
واعتبر أنّهم محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيرانيّ.
ولفت منمياهو إلى أنه "في الشرق الأوسط من دون سيف لا يوجد خلود".
وقال: "عندما نقف معًا - لا يستطيع أعداؤنا أن يفعلوا ذلك بنا، لذا فإن هدفهم الرئيسيّ هو تقسيمنا وزرع الانقسام داخلنا"، وفق ادعائه.
واعتبر نتنياهو أن حركة حماس تهدف إلى "زرع الفرقة في داخلنا، وشن حرب نفسية على عائلات المخطوفين، وممارسة ضغوط سياسية داخلية وخارجية على الحكومة الإسرائيلية، وتمزيقنا من الداخل، ومواصلة الحرب حتى إشعار آخر، حتى هزيمة إسرائيل".
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