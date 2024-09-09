مركز عمليات طوارئ الصحة: أربعة جرحى في الغارة على حانين

أُصيب أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى، نتيجة الغارة الإسرائيلية على بلدة حانين، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة، في بيان.