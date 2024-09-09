بوشكيان طلب سحب البند 29 من جدول أعمال الحكومة غدًا

طلب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء "سحب البند 29 من جدول أعمال مجلس الوزراء المقرّر عقده غدًا".



كما طلب "الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات)".



وشرح أن الطلب يحتاج إلى" المزيد من الدرس".



وأكد أنّ "القرار الذي اتّخذه نابع من المصلحة الوطنية".