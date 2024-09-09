رياض سلامة في قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول

مثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي في قصر العدل وسط اجراءات امنية مكثفة، وتم اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة.



ورفض القاضي حلاوي حضور رئيسة هيئة القضايا لجلسة التحقيق مع سلامة رغم انها مدعية في الملف لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى. واعتبر حلاوي ان رئيسة هيئة القضايا لا تمتلك صفة للانضمام الى ادعاء النيابة العامة المالية على اعتبار انها لا تحوز على ترخيص بالادعاء من الوزير المختص.



اشارة الى أنه تم ابعاد الصحافيين والمواطنين عن مشاهدة سلامة فور وصوله.

وتزامنت الجلسة مع وقفة لمودعين أمام مبنى قصر العدل للمطالبة بإنصافهم واحقاق العدالة وصولا الى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.



وشارك في الاعتصام النائب الياس جرادة الذي اعتبر ان اموال المودعين "قضية حقوقية مقدسة وان الدفاع عنها هي خط الدفاع الاول عن مستقبل لبنان"، مؤكدا ان رهان اللبنانيين هو "على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة".